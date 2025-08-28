Shopping selvaggio con la carta di credito rubata, 2 arresti a Milano

Your browser does not support the video tag.

Rubano una carta di credito e fanno shopping in centro. Ieri la Polizia Locale di Milano ha arrestato due uomini colti in flagranza, un 22enne italiano e un 23enne colombiano mentre un terzo complice è riuscito a fuggire. Tutto era iniziato la sera prima sui Navigli con il furto a un ignaro cittadino. Così all’apertura dei negozi di corso Vittorio Emanuele II i tre giovani si sono aggirati fra gli store con numerose buste griffate piene di capi di abbigliamento. Insospettiti dal comportamento sovraeccitato del gruppo, gli agenti di pattuglia li hanno seguiti. In via Agnello i tre si sono fermano in un negozio dove il 22enne ha tentato di pagare un paio di scarpe con la carta di credito ed è stato bloccato dagli agenti mentre il 23enne è stato bloccato poco distante. Il terzo uomo, invece, approfittando della confusione, è riuscito a dileguarsi. Con la carta sono state eseguite complessivamente 31 transazioni indebite, per un importo totale di 1.732 euro, di cui oltre 960 euro accertati nei negozi milanesi. La ricostruzione dei fatti, supportata dalle testimonianze dei responsabili dei punti vendita, dalle telecamere di sorveglianza degli stessi e dai documenti fiscali acquisiti, ha confermato non solo la provenienza illecita della merce sequestrata ma anche l’euforia con cui veniva ‘festeggiato’ ogni acquisto.