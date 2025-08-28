Un caso di positività al Chikungunya è stato registrato in via Morandi a San Donato Milanese. Ats Milano ha fatto la segnalazione al Comune che ha programmato la disinfestazione in un’area di 200 metri fra via Morandi, Europa, Maritano, Pascoli, Leopardi e piazza Malan. In questa zona verranno eseguiti con trattamenti straordinari di disinfestazione, che si affiancheranno ai cicli già previsti di interventi di dezanzarizzazione adulticidi e larvicidi. L’ordinanza del Comune obbliga a eliminare o trattare i possibili focolai larvali, eseguire di interventi di dezanzarizzazione. Si richiede inoltre di usare antizanzare, indossare indossare abiti chiari e coprenti soprattutto dal crepuscolo in poi; restare in ambienti dotati di zanzariere o sistemi di condizionamento; in caso di presenza di zanzare in ambienti interni, infine, si raccomanda l’uso di spray o diffusori a base di piretro, avendo cura di areare i locali prima di occuparli nuovamente. “La situazione è costantemente monitorata da ATS e non vi è motivo di allarmismo – ha spiegato l’assessore alla Salute Massimo Zuin -. Le misure contenute nell’ordinanza sono quelle previste dai protocolli sanitari e richiedono la collaborazione di tutti. Per questo invitiamo i cittadini, in particolare i residenti nelle vie citate nell’ordinanza, a seguire scrupolosamente le prescrizioni indicate dal Comune e a mettere in atto i comportamenti raccomandati: la prevenzione è fondamentale per ridurre il rischio di diffusione“.
San Donato Milanese, paziente positivo al virus Chikungunya
Ats Milano ha fatto la segnalazione al Comune che ha programmato la disinfestazione in un'area di 200 metri. "La situazione è costantemente monitorata da ATS e non vi è motivo di allarmismo" ha spiegato l'assessore alla Salute del Comune Massimo Zuin.