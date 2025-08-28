San Donato Milanese, paziente positivo al virus Chikungunya

Un caso di positività al Chikungunya è stato registrato in via Morandi a San Donato Milanese. Ats Milano ha fatto la segnalazione al Comune che ha programmato la disinfestazione in un’area di 200 metri fra via Morandi, Europa, Maritano, Pascoli, Leopardi e piazza Malan. In questa zona verranno eseguiti con trattamenti straordinari di disinfestazione, che si affiancheranno ai cicli già previsti di interventi di dezanzarizzazione adulticidi e larvicidi. L’ordinanza del Comune obbliga a eliminare o trattare i possibili focolai larvali, eseguire di interventi di dezanzarizzazione. Si richiede inoltre di usare antizanzare, indossare indossare abiti chiari e coprenti soprattutto dal crepuscolo in poi; restare in ambienti dotati di zanzariere o sistemi di condizionamento; in caso di presenza di zanzare in ambienti interni, infine, si raccomanda l’uso di spray o diffusori a base di piretro, avendo cura di areare i locali prima di occuparli nuovamente. “La situazione è costantemente monitorata da ATS e non vi è motivo di allarmismo – ha spiegato l’assessore alla Salute Massimo Zuin -. Le misure contenute nell’ordinanza sono quelle previste dai protocolli sanitari e richiedono la collaborazione di tutti. Per questo invitiamo i cittadini, in particolare i residenti nelle vie citate nell’ordinanza, a seguire scrupolosamente le prescrizioni indicate dal Comune e a mettere in atto i comportamenti raccomandati: la prevenzione è fondamentale per ridurre il rischio di diffusione“.