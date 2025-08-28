Maltempo, allerta arancione, a Milano chiusi i parchi

Piove a Milano. Il peggioramento delle condizioni meteo era previsto e dovrebbe proseguire nel pomeriggio e durante la sera e la notte. L’allerta è arancione per il rischio idrogeologico e gialla per la possibilità di temporali.

I parchi pubblici di Milano sono stati chiusi. Le piogge innalzeranno nelle prossime ore il livello dei fiumi Seveso e Lambro con il rischio di esondazioni e di conseguenti evacuazioni.

Il Comune ha invitato i cittadini a non fermarsi sotto gli alberi, sotto le impalcature e i dehors e a mettere in sicurezza i vasi che sui balconi possono essere spostati dal vento.

A causa delle cattive condizioni meteo è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la statale 38 “dello Stelvio” dal km 106 (Bagni Vecchi) al km 121 a Bormio, in provincia di Sondrio. Lo ha comunicato l’Anas. Sul posto sono intervenute le squadre per la gestione della viabilità.