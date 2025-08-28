Incendio nella notte a Pantelleria, lambite diverse abitazioni

PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Un incendio è divampato ieri notte a Pantelleria (Trapani) dove, intorno a mezzanotte, un rogo alimentato dal forte vento e dalle alte temperature, si stava espandendo sempre di più nella zona nord dell’isola, tra San Marco e San Nicola. Le fiamme sono avanzate velocemente tra campi incolti e macchia mediterranea, procedendo verso la zona urbana e lambendo diverse abitazioni e, per motivi di sicurezza, alcune sono state evacuate.

Fonte video: Vigili del Fuoco