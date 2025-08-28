La Guardia di Finanza di Como ha denunciato un 27enne di Cantù per frode. L’uomo, con precedenti per lo stesso reato, pubblicizzava sui social annunci di vendita riguardo orologi e cronografi d’epoca di marche prestigiose. Una volta ammaliati i collezionisti italiani e stranieri chiedeva il pagamento tramite la ricarica di carte PostePay intestate a cittadini di origine straniere per poi sparire nel nulla. Le fiamme gialle incrociando i movimenti bancari riconducibili al truffatore l’hanno in fine localizzato a Cantù, dove l’uomo oltre a prelevare agli ATM, pagava prestazioni sanitarie, estetiche e le necessità di tutti i giorni tramite le carte ricaricate dalle vittime dei falsi annunci.
Falsi annunci sui social per cronografi d’epoca, denunciato per frode un 27enne di Cantù
L'uomo spariva una volta che le vittime, collezionisti italiani e stranieri, ricaricavano delle PostePay poi risultate intestate a cittadini di origine straniera.