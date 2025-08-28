“Back to Hogwarts”, il 1° settembre con Harry Potter

Come ormai da tradizione, ogni anno il 1° settembre tutto il mondo celebra il Back to Hogwarts, un evento attesissimo dai fan di Harry Potter.

Proprio la mattina del 1° settembre, infatti, giovani maghi e streghe arrivano al binario 9 e ¾ per salire a bordo dell’Hogwarts Express per iniziare un nuovo anno magico alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

In Italia quest’anno l’appuntamento per tutti i fan di Harry Potter è al Teatro Nazionale di Milano, tematizzato per l’occasione, dalle 8:45 alle 14, con attività speciali, sorprese, grandi ospiti e tanta magia, in attesa dello scoccare delle ore 11, il momento più atteso che segna l’effettiva partenza dell’Hogwarts Express dal binario 9 e ¾, per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Ad accogliere i fan di Harry Potter anche aree tematizzate ed elementi iconici della saga per foto memorabili e per un divertimento assicurato.

Per celebrare l’evento sono in arrivo tante iniziative, fra programmazioni speciali tv, ritorni al cinema, esperienze a tema, lanci di prodotti tematizzati.

Sarà possibile celebrare il Back To Hogwarts anche al cinema.

Dal 28 agosto al 3 settembre, infatti, tornerà al cinema Harry Potter e Il Calice di Fuoco, il quarto capitolo della serie di film di Harry Potter, diretto da Mike Newell, che celebra quest’anno il suo 20° anniversario.

Dal 19 settembre arriva a Milano Harry Potter: The Exhibition, mostra che celebra i momenti, i personaggi, le ambientazioni e le creature magiche viste nei film di Harry Potter e Animali Fantastici, così come le meraviglie dell’esteso universo di Harry Potter, inclusi costumi, oggetti di scena e immagini dalla produzione di Broadway vincitrice del premio Tony® Harry Potter and the Cursed Child, ospitata in Italia al The Mall (Piazza Lina Bo Bardi, Piazza Alvar Alto 1).

I visitatori potranno vedere da vicino tutto, dai costumi originali agli autentici oggetti di scena, mentre intraprendono un viaggio personalizzato attraverso ambientazioni innovative, straordinarie e magiche, attraverso oltre 20 sezioni, tecnologie interattive e tante attività, come la ricerca delle icone del Boccino d’Oro™ all’interno del percorso dell’Exhibition. Informazioni e biglietti qui.

Per gli appassionati di Harry Potter il Back To Hogwarts è anche il momento per scoprire di più su Harry Potter e i Doni della Morte™ – Parte I in Concerto, durante cui verrà proiettato il settimo capitolo della serie per intero, in alta definizione e con dialoghi in italiano, mentre l’Orchestra Italiana del Cinema, composta da 80 musicisti, eseguirà dal vivo la celebre colonna sonora firmata dal premio Oscar Alexandre Desplat.

L’evento arriverà per la prima volta in Italia a Roma (Auditorium della Conciliazione) il 6 e il 7 dicembre, e a Milano (Teatro Arcimboldi) il 27 e 28 dicembre.

Per info e biglietti clicca qui.