Auto finisce nel Po nel mantovano, due morti

Grave incidente stamattina a San Benedetto Po. Le vittime sono una coppia di anziani.

Di
Paola Farina
-
0
160

Un’auto è uscita di strada ed è finita nel Po a San Benedetto Po, nel Mantovano, questa mattina poco dopo le 9. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 anche con l’elisoccorso, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco con i sommozzatori, che hanno recuperato i corpi di due persone. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una coppia di anziani. A lanciare l’allarme è stato un testimone, che ha visto l’auto finire nel fiume.

Print Friendly, PDF & Email

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.