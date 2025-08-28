Attacco russo su Kiev nella notte, 15 i morti e decine di feriti

Di
Redazione Radio Lombardia
-
0
66


KIEV (ITALPRESS) – Sono 15 le vittime del raid russo lanciato nella notte su Kiev con missili e prendendo di mira
regioni lontane dalle linee del fronte. Secondo le autorità ucraine, citate dal Kyiv Independent, tra le vittime ci sarebbero
almeno tre minori di 2, 14 e 17 anni. I feriti sono almeno quarantotto e tra loro ci sarebbero diversi bambini.

col3/gsl (Fonte video: Ministry of Internal Affairs of Ukraine)

