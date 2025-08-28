Arabia Saudita, Tajani “Riad inserita nel nostro piano export”

ROMA (ITALPRESS) – “I rapporti commerciali tra Italia e Arabia Saudita sono molto positivi, l’ho inserita nel piano per l’export italiano, le imprese del nostro paese sono pronte a condividere il saper fare”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, incontrando il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, a Villa Madama. “Siamo pronti a rafforzare la collaborazione con Riad nell’ambito della Via del Cotone e del Corridoio IMEC, considerato il ruolo fondamentale che l’Arabia Saudita può svolgere nella realizzazione del progetto”.

