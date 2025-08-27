Una raccolta firme per chiedere la grazia per Renato Vallanzasca

Una petizione per chiedere che l’ex re della Mala milanese Renato Vallanzasca ottenga la grazia dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sulla piattaforma change.org la raccolta ha già raggiunto le mille firme.

“E’ malato e muoia da uomo libero” chiede Tino Stefanini che fu componente della ‘batteria’ di Vallanzasca, sostenuto da un altro della banda, Osvaldo ‘Cico’ Monopoli.

“La situazione di Vallanzasca è quella di una persona malata, gravemente malata, che ha smarrito la memoria, vive in uno stato di demenza e non riesce più a parlare e stare in piedi. Mi auguro che dopo 54 anni d galera possa morire da uomo libero e non da detenuto”, conclude Stefanini. Vallanzasca da qualche mese è in una Rsa del Padovano che si occupa di malati di Alzheimer e demenza