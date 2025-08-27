Turista disperso nel lago, le ricerche con un robot

Sono ancora senza esito le ricerche di Sergio Corsano, il 55enne di origini italiane, ma nato in Germania, che lunedì pomeriggio è scomparso nelle acque del lago di Como per salvare i figli in difficoltà a causa delle forti correnti. La tragedia è avvenuta davanti a Dorio, sulla sponda lecchese del Lario. L’uomo, in vacanza sul lago con la famiglia, aveva affittato un’imbarcazione nella zona di Dongo, spingendosi poi sul versante opposto del lago. Quando ha notato che i figli non riuscivano a tornare sulla barca, si è tuffato per aiutarli a risalire prima di scomparire tra i flutti. L’allarme è stato immediato. Nella zona sono presenti i vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza. In quel tratto di lago l’acqua è profonda centinaia di metri, per questo motivo da Cagliari è arrivato anche uno speciale robot per le ricerche sottomarine con cui verrà scandagliato il fondale.