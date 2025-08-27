Tg News – 27/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Gaza, Papa Leone XIV: “Supplico tutela civili, no a spostamenti forzati”
– Mosca: “Sforzi di pace di Trump importanti”
– Minneapolis, sparatoria davanti a scuola cattolica
– Omegna, muore bimbo 3 anni caduto in piscina
– Cognata Impagnatiello deve risarcire famiglia di Giulia
– Confcommercio, 22.144 euro i consumi a testa, boom tecnologie
– A Giorgio Armani la Capannina di Forte dei Marmi
– Meloni: “Reazioni Israele a Gaza oltre principio proporzionalità
– Previsioni 3B Meteo 28 Agosto
azn
– Gaza, Papa Leone XIV: “Supplico tutela civili, no a spostamenti forzati”
– Mosca: “Sforzi di pace di Trump importanti”
– Minneapolis, sparatoria davanti a scuola cattolica
– Omegna, muore bimbo 3 anni caduto in piscina
– Cognata Impagnatiello deve risarcire famiglia di Giulia
– Confcommercio, 22.144 euro i consumi a testa, boom tecnologie
– A Giorgio Armani la Capannina di Forte dei Marmi
– Meloni: “Reazioni Israele a Gaza oltre principio proporzionalità
– Previsioni 3B Meteo 28 Agosto
azn