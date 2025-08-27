Monza si prepara al Gran Premio, pronto il piano della mobilità

È pronto a Monza il piano della mobilità per la 96ª edizione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre.

Monza Mobilità, in collaborazione con il Comune di Monza, in costante confronto con il Prefetto, il Questore e il Tavolo di coordinamento, ha predisposto un sistema di gestione degli spostamenti per accogliere il grande afflusso di pubblico e garantire viabilità e sicurezza durante l’intero weekend. Il piano, come di consueto, è stato condiviso con Prefettura, Questura, Forze dell’Ordine e Comuni limitrofi, in un lavoro di coordinamento che conferma l’esperienza maturata negli anni.

“Lo schema organizzativo – afferma il Sindaco Paolo Pilotto – si sviluppa ogni anno con adeguate variazioni sulla base di un articolato sistema ormai collaudato, che consente di ridurre al minimo l’impatto del traffico sulla città, migliorando di anno in anno l’accoglienza del pubblico. Anche nel 2025 Monza si prepara a gestire al meglio le migliaia di visitatori attesi, puntando sulla combinazione di parcheggi dedicati, navette e percorsi alternativi”.

I parcheggi speciali.

Saranno disponibili circa 10.000 stalli per auto, autobus, moto e camper nelle giornate di sabato e domenica, mentre l’offerta sarà di circa 3.600 stalli nella giornata di venerdì, con aree di sosta strategicamente collocate e collegate all’Autodromo da un servizio navetta incluso nel prezzo del parcheggio.

Tutti i parcheggi sono prenotabili tramite il sito di Monza Mobilità.

Le navette.

Il servizio navetta garantirà collegamenti frequenti e rapidi tra i parcheggi e l’autodromo per tutta la durata dell’evento. L’acquisto online del parcheggio e del biglietto navetta è già attivo: una volta completata la prenotazione, si riceve un QR code da mostrare al personale all’ingresso dell’area di sosta. È possibile acquistare anche in loco, compatibilmente con la disponibilità, utilizzando solo carte di credito o Bancomat. Nella giornata di venerdì sarà già attiva la navetta Nera, che garantisce il collegamento tra Autodromo e stazione ferroviaria. Sabato e domenica, oltre a quest’ultima saranno attive anche le navette Blu e Viola, che garantiscono il collegamento con i rispettivi parcheggi.

All’Autodromo in bici .

Come negli anni passati, sarà possibile raggiungere l’autodromo anche in bicicletta, con aree di parcheggio gratuite e dedicate, situate a Porta Monza, subito prima dell’accesso al parcheggio Gold e all’interno del parcheggio Verde. Inoltre, prosegue la collaborazione con le principali piattaforme di navigazione, come Google Maps e Waze, per segnalare in tempo reale chiusure stradali e deviazioni, facilitando l’accesso ai parcheggi senza gravare sulla viabilità cittadina.

I collegamenti ferroviari .

Anche quest’anno Trenord potenzia il servizio con corse straordinarie e propone biglietti speciali per raggiungere in treno le prove e la gara. Sabato 6 e domenica 7 in aggiunta ai treni già previsti da orario saranno effettuate otto corse straordinarie dirette fra Milano Centrale e Monza. Domenica 7 i collegamenti fra Milano Porta Garibaldi e Biassono Lesmo Parco saranno potenziati con 21 corse in più, senza fermate intermedie.

I TRENI STRAORDINARI PER LA GARA (7 settembre):

Domenica 7 sarà possibile viaggiare sui 21 treni straordinari Milano Porta Garibaldi-Biassono Lesmo pre-acquistando il biglietto speciale dedicato su giteintreno.trenord.it o sull’App, a soli 5€ andata/ritorno. Gli orari delle 12 corse verso l’Autodromo e delle 9 corse per il rientro a Milano saranno resi disponibili nei prossimi giorni sul sito di Trenord.

I BIGLIETTI SPECIALI PER PROVE E GARA (5-6-7 settembre):

Per chi parte da Milano fra venerdì 5 e domenica 7, è disponibile un biglietto integrato “GP MONZA – TRENO+NAVETTA NERA AUTODROMO” valido per un viaggio andata e ritorno fra Milano e Monza a bordo di tutti i treni Trenord e per lo spostamento fra la stazione di Monza e l’Autodromo (Ingresso Gate G) sulla Navetta della Linea Nera. Il biglietto speciale, in vendita al costo di 10€, consente di viaggiare anche sugli 8 treni straordinari Milano Centrale-Monza.

Infine, per chi viaggia da tutta la Lombardia è disponibile il biglietto speciale “GP MONZA TRENORD DAY PASS”. Al prezzo di 13 euro, il ticket comprende un viaggio di andata e ritorno da tutte le stazioni della Lombardia a Monza o Biassono-Lesmo sui treni Trenord (eccetto il Malpensa Express), comprese le 8 corse straordinarie Milano Centrale-Monza. I ragazzi under 14 viaggiano gratis con il titolare del biglietto.

Sicurezza: l’impegno della Polizia locale e della Protezione Civile .

Nella giornata di domenica saranno 95 gli operatori di Polizia Locale – di cui 35 da altri Comuni – impegnati nelle operazioni di gestione dell’afflusso del pubblico. Il momento del deflusso vedrà invece impegnati 101 operatori, di cui 30 da altri Comuni.

Inoltre, dal 2023, il Piano stralcio di Protezione Civile dei 5 Comuni coinvolti nella gestione dell’evento è scritto in maniera integrata ed in stretta collaborazione con l’Autodromo e sotto la supervisione della Prefettura di Monza e della Brianza.

Lo stesso prevede il coordinamento degli interventi sia ordinari che di carattere straordinario attraverso la Centrale Operativa Interforze dell’Autodromo.

Sui territori dei 5 Comuni saranno in servizio complessivamente circa 200 operatori a partire da venerdì e fino a domenica sera.