Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per una polmonite

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è ricoverato all’ospedale Humanitas di Rozzano, a causa di una polmonite. Ottant’anni lo scorso maggio, Moratti, malato da tempo, non
sarebbe in condizioni critiche ma comunque intubato per facilitare la respirazione.
Presidente dei nerazzurri dal 1995 al 2004 e dal 2006 al 2013, alla guida del club ha conquistato lo storico triplete della stagione 2009-2010: campionato, Coppa
Italia e, 45 anni dopo la Coppa Campioni del padre Angelo, Champions League. In totale, durante la sua presidenza la squadra ha conquistato 16 trofei.
L’Istituto Humanitas di Rozzano mantiene il massimo riserbo sulle condizioni di salute di Moratti. Secondo quanto trapela da ambienti sportivi milanesi, non sarebbe in condizioni
critiche ma la situazione rimane seria dopo che i sanitari lo hanno intubato perché faticava a respirare autonomamente.