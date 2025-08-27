Il presidio silenzioso per Gaza tutti i giorni in piazza Duomo

Tutti i giorni dalle 18.30 alle 19.30 gli attivisti si ritrovano in piazza Duomo a Milano con bandiere della Palestina e cartelli. Da inizio giugno, il gruppo è diventato sempre più numeroso. "E' un modo di manifestare che colpisce ed emoziona".

Un presidio silenzioso in piazza Duomo a Milano tutti i giorni per Gaza.
Dal mese di giugno, diverse persone si ritrovano in piazza dalle 18.30 alle 19.30, con bandiere e cartelli, attirando l’attenzione dei passanti. “Siamo partiti con un piccolo gruppo, ora siamo arrivati a 70-80 persone” spiega l’attivista Andrea De Lotto.
“Da un anno e mezzo circa organizziamo flashmob in città, poi è nata l’idea di incontrarci tutti i giorni in piazza Duomo. E’ stata una scommessa. L’iniziativa sta crescendo ogni giorno e quindi andiamo avanti”. 


Gli attivisti si ritrovano tutti i giorni dalle 18.30 alle 19.30 e si dispongono in fila davanti al Duomo. Hanno le bandiere della Palestina e cartelli con poesie e pensieri di pace e di denuncia delle atrocità che stanno accadendo a Gaza.
Restano fermi, in silenzio. “Abbiamo scelto il silenzio perché è una forma diversa dal solito – spiega De Lotto –  Abbiamo notato che colpisce molto: stare fermi, in silenzio, colpisce l’attenzione dei passanti e permette di relazionarsi di più con chi si avvicina. E’ un modo che emoziona. Diverse persone si sono avvicinate a leggere i nostri cartelli, in lacrime. E’ una forma che trasmette molto”.

Chiunque può partecipare al presidio. “Abbiamo cartelli in abbondanza: chi vuole, può aggiungersi al gruppo e manifestare con noi”. 

Ascolta l’intervista ad Andrea De Lotto

 

