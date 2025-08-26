Si tuffa in acqua per salvare i figli e non riemerge, turista disperso nel lago di Como

Ha salvato i figli caduti in acqua, si è tuffato nel lago ma non è più riemerso. I soccorsi in sono azione nel Lario per le ricerche di un turista disperso dal tardo pomeriggio di ieri sul versante lecchese dell’Alto lago di Como. Si tratta di un uomo di nazionalità tedesca.

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto attorno alle 17 a Dorio, piccolo centro della provincia di Lecco, il turista era in barca e si è tuffato per soccorrere i due bambini, ma è stato inghiottito dalle correnti del lago ed è tuttora disperso. A dare l’allarme sono stati i turisti che dalla spiaggia hanno visto l’uomo andare sott’acqua senza più riemergere.

Per le ricerche sono state mobilitate tutte le unità d’emergenza disponibili. Sono intervenuti i volontari del Soccorso bellanese con l’idroambulanza e i vigili del fuoco dei distaccamenti di Bellano (Lecco) e Dongo (Como) che hanno richiesto l’impiego dell’elicottero Drago. Si sono calati in acqua anche i sommozzatori.

In base a quanto si è potuto finora apprendere, la famiglia di turisti dovrebbe essere partita dal vicino versante comasco del lago, vicino a Dongo, dopo aver preso in affitto un’imbarcazione. Il padre si sarebbe tuffato per soccorrere i figli piccoli, riuscendo a farli tornare sul natante, salvo poi perdere le forze tra i flutti. La ricostruzione dell’accaduto è comunque ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno ascoltando tutti i testimoni.