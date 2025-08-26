“Ritmo della foresta, pane di vita”: musica, danze, storie dall’Africa in piazza Duomo

Nell’ambito della rassegna “Pane in piazza” promossa dai missionari cappuccini di Milano, venerdì prossimo 29 agosto in piazza Duomo si terrà l’evento “Ritmo della foresta, pane di vita”, dedicato all’Africa.

Cantanti, ballerini, musicisti e griot si alterneranno per tutta la giornata, per raccontare e far vivere un’Africa non convenzionale, ricca di cultura, tradizioni, umanità tutta da riscoprire e condividere al ritmo gioioso di antichi strumenti. L’iniziativa è a cura di Stephane Ngono, polistrumentista e performer camerunense, in arte Steno Leflot.

L’ingresso simbolico in questo spazio di mezzo, dove tacciono polemiche e contraddizioni e vibrano insieme i cuori, è una grande installazione di 4 metri per 3, La porta dell’umanità, realizzata da Stephane Ngono con il designer Matteo Bissaca e la collaborazione dei giovani delle comunità Casa di Camillo e Casa Miriam (gestiti dalla cooperativa ARIMO), che accolgono ragazzi e ragazze per lo più minori stranieri, dalla vita difficile, dove Stephane è formatore e animatore.

Alle 15 apre il pomeriggio Sirlene con ‘Dalla foresta al Duomo’ per celebrare l’unità di tutti gli esseri umani. Italo brasiliana, Sirlene si esibirà con chitarra e voce.

Poi dalla Guinea Conakrì, ecco Naby Eco Camara, cantastorie e tra i balafonisti africani più noti in Italia, si esibirà con voce e strumento in ‘La voce del legno’. Il balafon è una sorta di xilofono che si suona con delle bacchette che percuotono dei tasti; è detto anche piano africano ma impropriamente, perché storicamente è nato prima del pianoforte.

Dalle 16,45 alle 17,30, esibizione di un musicista di origine camerunense Henri Olama (è anche formatore interculturale, esperto in comunicazione corporea e visiva).

A seguire, alle 17,30 dal Senegal, Cheik Fall, suonerà la tipica chitarra kora, fatta di zucca con 21 corde. Le sue canzoni commemorano i drammi che ebbero come scenario l’isola di Gorée, al largo di Dakar, un simbolo della memoria africana legato alla tratta degli schiavi, per rendere omaggio a secoli di sofferenza per comprendere più a fondo il valore della libertà della speranza.

Alle 21, Afrisonica in ‘Il ritmo della foresta e il pane della vita’. Il gruppo camerunense di 10 artisti, guidato da Stephane Ngono, coinvolgerà il pubblico con musica e danza al ritmo travolgente di una performance che vuole rendere omaggio alla cultura e alle tradizioni del Camerun equatoriale, le foreste che racchiudono tradizioni e significati a rischio estinzione a causa del disboscamento. Messaggio: il pane non è solo quello fatto di acqua e farina ma anche di tutto ciò che unisce gli esseri umani: cultura e tradizioni. Sul palco tra gli altri, Crissa che si è esibita con artisti come Roberto Bolle, Sfera Ebbasta, Gaia, Mannarino, Guè e Solange Knowles.

Parteciperà agli eventi Sarah Kamsu, giornalista di origine camerunense, fondatrice di We Africans United, community digitale nata per valorizzare la cultura, la storia e l’identità afrodiscendente in Italia.