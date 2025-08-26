La cucina italiana vale 250 miliardi





ROMA (ITALPRESS) – La cucina italiana rimane un’eccellenza a livello globale e nel 2024 ha raggiunto nel mondo un valore complessivo di 251 miliardi di euro, con una crescita del +4,5% su base annua. Rappresenta il 19% del mercato globale dei ristoranti con servizio al tavolo ed è particolarmente rilevanti negli Stati Uniti e in Cina, che insieme coprono oltre il 65% dei consumi globali per la cucina italiana. È quanto emerge dalla nuova edizione del report Deloitte Foodservice Market Monitor 2025. L’Italia si conferma tra i principali mercati globali del Foodservice, classificandosi al sesto posto per valore complessivo, al quarto per i Full Service Restaurant, i ristoranti con servizio al tavolo, e al quinto per Quick Service Restaurant, quelli caratterizzati da servizio più rapido con ritiro al banco. Nel 2024 il comparto in Italia ha raggiunto gli 83 miliardi di euro, segnando una crescita del +2% e superando stabilmente i livelli pre-pandemici. Il mercato italiano rimane frammentato, ma le catene stanno crescendo rapidamente: la loro incidenza è passata dal 7% del 2019 al 10% attuale. Il mercato della ristorazione globale ha raggiunto un nuovo punto di equilibrio dopo le conseguenze imposte dalla pandemia, toccando un valore di 2.916 miliardi di euro nel 2024, con una crescita moderata ma costante e dinamiche che riflettono un contesto economico in evoluzione.

gsl