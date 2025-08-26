Il giallo della morte della tabaccaia, i Ris alla ricerca di tracce di sangue

Continuano le indagini sulla morte di Silvana Damato, la tabaccaia in pensione di 69 anni trovata priva di vita nella vasca da bagno della sua abitazione, a Milano, lo scorso 8 agosto. Stamattina i carabinieri del Ris di Parma si sono recati nella casa della donna, in via Bisnati, periferia nord di Milano, alla ricerca tra l’altro di tracce di sangue con il Luminol.
La morte della donna continua ad essere un giallo. A dare l’allarme erano stati gli amici, che l’aspettavano per una partita a carte e non l’hanno vista arrivare.
Quando i vigili del fuoco sono entrati nella sua abitazione, calandosi dal tetto dell’edificio, l’appartamento era chiuso dall’esterno. Nessuna traccia delle chiavi.
La donna era supina nella vasca da bagno riempita d’acqua, in vestaglia. Aveva il viso tumefatto e una ferita sul collo.
