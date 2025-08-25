Tenta la fuga e aggredisce gli agenti, arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato di Monza hanno arrestato un uomo di 43 anni, di origini marocchine, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma , e denunciato per la violazione dell’ordine di espulsione dal territorio nazionale.

L’arresto è avvenuto sabato nei pressi della stazione ferroviaria: i poliziotti stavano effettuando un servizio di controllo e hanno notato l’uomo che, alla vista delle pattuglie, stava tentando di scappare. Durante l’inseguimento, ha estratto dalla tasca due piccoli involucri, con tutta probabilità contenenti sostanza stupefacente, che ha ingerito per impedire agli agenti di verificarne il contenuto. Una volta raggiunto, l’uomo ha opposto una violenta resistenza, colpendo gli agenti con calci e spintoni, tanto da procurare lesioni a uno di loro.

Già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è risultato destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Lombardia.

Bloccato e accompagnato presso gli uffici della Questura, è stato sottoposto ad accertamenti medici per verificare le sue condizioni di salute, a seguito dell’ingerimento degli oggetti. Terminati i controlli sanitari, l’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per porto abusivo di arma, in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 cm, e denunciato per la violazione dell’ordine di espulsione dal territorio nazionale.