Ciclista travolto e ucciso da un’auto nel bresciano

Un ciclista di 30 anni, di origine africana, è stato travolto
e ucciso nella tarda serata di ieri a Roccafranca, in provincia di Brescia. L’uomo stava percorrendo la strada in bicicletta quando, poco prima delle 22.30, è stato tamponato da un’auto guidata da un ventenne della zona. L’impatto lo ha scaraventato. fuori dalla carreggiata. Inutili per lui i soccorsi.
L’automobilista è risultato positivo al narcotest. Dopo l’impatto è finito con la macchina in un terreno agricolo. Al momento, è stato denunciato per omicidio stradale.
Sono 17 le vittime della strada, tra gli utenti più deboli (pedoni, ciclisti e motociclisti) nel bresciano dall’inizio dell’estate, secondo quanto sottolinea il Giornale di Brescia.
*notizia aggiornata