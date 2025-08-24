Salvini, Lupi “In politica parole e toni sono anche sostanza”

RIMINI (ITALPRESS) – “La politica estera la definisce il premier e il ministro degli Esteri. Sulla posizione la maggioranza è unita: inviare truppe europee in Ucraina è un errore. Le parole e i toni in politica non sono solo forma ma anche sostanza; quindi, si possono ribadire con forza le posizioni dell’Italia ma usando toni e parole coerenti con la responsabilità di governo e il lavoro che stiamo facendo. Non ci sono divisioni su questo all’interno della maggioranza”. Così il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, a margine del 46° Meeting di Rimini. “Ricordo agli amici francesi che tante volte anche da parte dei loro ministri è successa la stessa cosa, ma il rapporto Italia-Francia per noi è fondamentale”, aggiunge.

