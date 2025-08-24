Ragazzi fingono gettarsi sotto auto, grave 27enne irlandese travolto

Soccorso immediatamente, è stato trasportato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia: le sue condizioni sono serie, ma non risulta in pericolo di vita.

Un gioco pericoloso messo in scena da un gruppo di ragazzi poco più che ventenni si è trasformato in un grave incidente la scorsa notte a Gardone Riviera, lungo la strada Gardesana in provincia di Brescia. Intorno alle 2.30, all’altezza dell’hotel Monte Baldo, alcuni giovani hanno iniziato a simulare il tentativo di gettarsi sotto le auto in transito. Durante la “sfida”, un ragazzo irlandese del 1998 è stato realmente investito da un veicolo. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia: le sue condizioni sono serie, ma non risulta in pericolo di vita.

