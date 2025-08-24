Mondiali canoa, Rossi “Messo gli atleti nelle migliori condizioni”

MILANO (ITALPRESS) – “Il presidente Konietzko ci ha fatto i complimenti per ciò che è stato fatto come organizzazione, li giro a volontari e staff federale, abbiamo messo gli atleti nelle migliori condizioni per gareggiare e penso che gli atleti abbiano apprezzato”. Lo ha dichiarato il vice presidente vicario della Fick Antonio Rossi al termine del Mondiale di canoa e paracanoa 2025 di Milano. “C’è tanta voglia di fare, è il primo mondiale di un quadriennio olimpico che ci porterà a Los Angeles 2028, c’è tanto da lavorare. Abbiamo preso le misure su alcune nazioni, sappiano dove abbiamo sbagliato, questo ci porterà a lavorare di più”.

