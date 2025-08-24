Minaccia la ex moglie con martello, arresto e braccialetto elettronico per l’uomo

Un uomo di 67 anni è stato arrestato a Gardone Val Trompia (BS) con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie.

Di
Alberto Lazzari
-
0
121

Dopo un incontro casuale in a Gardone Val Trompia (BS) sarebbe nata una lite tra un uomo e la sua ex moglie, questa sarebbe poi culminata con le minacce di morte verso la donna che spaventata si è rifugiata chiedendo aiuto nella caserma dei Carabinieri e raccontando dell’aggressione. L’uomo, un 67enne già noto alle forze dell’ordine, secondo la ricostruzione dei militari avrebbe anche impugnato un martello preso dalla sua auto. Intervenuti immediatamente i Carabinieri hanno trovato l’uomo poco distante, bloccandolo. Nella sua macchina è stato trovato anche un coltello a serramanico e per lui sono scattati i domiciliari insieme alla misura del braccialetto elettronico.

