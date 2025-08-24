A Milano un terzo dei neonati con cognome doppio o della mamma

Leonardo e Sofia i nomi più gettonati per i nuovi nati

Di
Filippo Colombo
-
0
180

A Milano un nuovo nato su tre ha il cognome di entrambi i genitori o solo della mamma, ma se cambiano le abitudini sul cognome (dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2022 che ha tolto l’automatismo del nome del padre) , restano invece delle certezze sui nomi: i preferiti a Milano per i neonati sono Leonardo e Sofia. Secondo i dati dell’anagrafe, sui 9.147 bimbi nati in città nel 2024 il 18,6% ha il doppio cognome (quindi 1.700), una percentuale superiore al 16% dell’anno precedente. Sono invece il 13,6% quelli che hanno il cognome della madre. Il tasso di natalità a Milano è 6,48 per mille abitanti: il 72% delle neomamme sono italiane (6.650) con una età media al parto di 35,5 anni, età media che scende a 32,2 fra le mamme straniere (2.487). Si tratta di egiziane in primis (515), seguite da cinesi (220) e filippine (199). Per quanto riguarda la natalità, anche nei primi sei mesi di quest’anno i numeri non cambiano: sono infatti stati registrati all’anagrafe 4.323 neonati.
Leonardo il nome preferito per i maschi, che resiste in classifica da oltre dieci anni, seguito da Tommaso e Edoardo (lo scorso anno la classifica era Edoardo, Leonardo e Tommaso), mentre fra le femmine conferma Sofia torna al primo posto come nel 2022 superando Matilde che, prima l’anno scorso, esce di classifica superata anche da Beatrice e Vittoria.
I municipi più prolifici sono stati l’8 (1.434), 9 (1.242 nascite) e 7 (1.107), quindi nell’area che da San Siro arriva a Niguarda. Il quartiere con più piccoli però è al di fuori, nell’area fra Buenos Aires, porta Venezia e Porta Monforte, con 393 nascite. Al secondo posto i quartieri Bande Nere con 309 nuovi nati e Villapizzone-Cagnola-Boldinasco con 295 neonati.

Print Friendly, PDF & Email

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.