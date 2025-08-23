Risse a bottigliate, il questore di Milano chiude una discoteca

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni locale “Life Club” a Milano in viale Piero e Alberto Pirelli. ieri pomeriggio, gli agenti del commissariato Greco Turro hanno notificato la sospensione al titolare del locale. A metà maggio, i poliziotti sono intervenuti in viale dell’Innovazione per la segnalazione di un’aggressione e hanno notato due persone ferite che avevano trascorso la serata presso il locale; all’uscita, uno dei due era stato colpito con uno spray urticante da un addetto alla sicurezza e, dopo essersi allontanati, i due erano stati raggiunti da un gruppo di avventori che, per futili motivi, li avevano aggrediti. Una settimana dopo i poliziotti, nei pressi della discoteca, sono intervenuti per una lite tra donne, scaturita per motivi di gelosia, a causa della quale una ha riportato una prognosi di sette giorni. L’8 giugno gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nei pressi del locale per la segnalazione di una rissa tra più avventori; sul posto i poliziotti hanno trovato numerosi cocci di bottiglia sparsi sulla strada e sul marciapiede. Il 15 giugno, inoltre, gli agenti sono intervenuti due volte nella stessa giornata prima per una lite tra due donne e poi quando, al momento del deflusso, hanno notato un avventore ferito disteso a terra il quale, senza apparente motivo, era stato aggredito da sei avventori. Il locale è risultato essere già destinatario di un provvedimento di sospensione della licenza, emesso nel 2024 durante la precedente gestione, per gli stessi problemi.