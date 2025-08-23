Pensioni, Passero “Le assicurazioni devo farsi trovare pronte”

RIMINI (ITALPRESS) – “Il tema della sostenibilità per la popolazione italiana è rilevante, siamo una popolazione che invecchia e c’è un tema di garantire una vita dignitosa e longeva ai nostri concittadini. Per questo credo si debba tornare a una visione di economia sociale di mercato in cui pubblico e privato fanno la loro parte. L’industria assicurativa deve farsi trovare pronta perché ha gli strumenti per affrontare il tema della previdenza integrativa. Quindi un intervento di sistema”. Così Davide Passero, amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni e chief Marketing & Product Officer di Generali Italia, a margine di un incontro al Meeting di Rimini.

