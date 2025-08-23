Inchiesta urbanistica, Catella scarcerato torna al lavoro

Subito al lavoro dopo la notifica della decisione del Riesame, che ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica, Manfredi Catella è tornato a esercitare tutte le deleghe a cui aveva rinunciato in Coima, il colosso immobiliare di cui è fondatore e ceo. Unica eccezione, secondo quanto si apprende in ambienti legali, la delega ai rapporti con la Pubblica amministrazione, di cui non è tornato in possesso. Nei 35 giorni trascorsi dalla notifica dell’indagine preliminare, lo scorso 16 luglio, “ci siamo impegnati a fornire ogni prova fattuale della nostra estraneità alle accuse, nel rispetto innanzitutto dei nostri stakeholder e delle colleghe e dei colleghi di Coima”. Così in una nota Manfredi Catella, per il quale il Riesame ha annullato la misura cautelare dei domiciliari. “In questi 35 giorni dalla notifica dell’indagine preliminare – sottolinea Catella – non abbiamo rilasciato alcuna dichiarazione, nel rispetto di quella che riteniamo essere una condotta deontologicamente rispettosa di un processo di valutazione da parte della magistratura che dovrebbe essere una regola innanzitutto morale per tutti”.