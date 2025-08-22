Truffa ai danni di un’anziana, finiti carabinieri arrestati da quelli “veri”

Hanno contattato un’anziana, di 76 anni, residente a Broni (Pavia), presentandosi come carabinieri e facendole credere che sua figlia fosse stata arrestata per omicidio stradale, chiedendole 7 mila euro in contanti per poterla aiutare. Per rendere più verosimile la storia, ha parlato al telefono con la pensionata anche una donna in lacrime, che le ha detto di essere sua figlia. La donna a quel punto ha racimolato tutto i soldi che aveva in casa, aggiungendo anche alcuni monili per raggiungere la somma richiesta. Mentre uno dei due falsi carabinieri restava collegato con lei al telefono (per evitare che la vittima potesse contattare altre persone o che ricevesse chiamate con il rischio di far sfumare l’azione delittuosa), un uomo si è presentato all’abitazione dell’anziana, ha ritirato soldi e preziosi e si è poi allontanato in auto. Solo quando il marito è rincasato e i coniugi hanno contattato la figlia, la vittima si è resa conto della truffa attuata ai suoi danni. Il fatto è stato denunciato ai “veri” carabinieri che in breve tempo hanno individuato i truffatori, li hanno trovati in possesso di 1.400 euro in contanti e dei monili in oro sottratti alla pensionata. I due, entrambi 21enni, sono stati arrestati.