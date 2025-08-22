Tre laboratori tessili cinesi abusivi scoperti dai Carabinieri nel milanese

I carabinieri della Compagnia di Rho insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno ispezionato una palazzina industriale di via Montespluga a Baranzate, nel Milanese, in cui sono stati identificati 28 cittadini cinesi di cui sette risultati irregolari sul territorio nazionale e denunciati ma soprattutto sono state individuate tre laboratori tessili abusivi i cui titolari tutti cinesi di 51, 48 e 42 anni, sono stati denunciati a piede libero per caporalato per aver reclutato cittadini sprovvisti di permesso di soggiorno e averli fatti lavorare in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno. I tre sono stati sanzionati amministrativamente per le violazioni sul lavoro e la sicurezza e per la mancata tracciabilità delle retribuzioni mentre i tre laboratori sono stati chiusi. Le sanzioni ammontano a mezzo milione di euro.