Perde il controllo dell’auto sulla Ovest, gravissimi due turisti svizzeri

Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio sulla tangenziale ovest di Milano all’altezza di Assago. Una coppia di origini svizzere (rispettivamente di 36 e 38 anni ) versa in fin di vita all’ospedale Humanitas di Rozzano trasportata in elisoccorso. Preoccupano in particolare le condizioni dell’uomo che era alla guida dell’auto quando, per cause in corso di accertamento da parte di Polstrada, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi sul guard rail della corsia di emergenza finendo poi la corsa nella parte centrale della carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di via Darwin che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere le due persone e consegnarli ai sanitari. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica da parte dei Vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 16.00. Una lunga coda di auto si è formata a seguito dell’incidente.