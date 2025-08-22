Mondiali canoa, argento per l’Italia con Di Liberto nel K1 200

MILANO (ITALPRESS) – Arriva la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di canoa e paracanoa di Milano. Andrea Di Liberto conquista l’argento nel K1 200m chiudendo la gara dietro all’ungherese Kolos Csizmadia. In precedenza, dopo la storica finale, conquistata a vent’anni di distanza dall’ultimo bronzo iridato, l’Italia del K4 500m maschile chiude in settima posizione. Gli azzurri Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo e Giovanni Penato hanno chiuso a +1.75 dal Portogallo. Oltre le medaglie, sono sei le finali raggiunte dagli azzurri. Olympia Della Giustina – nel C1 500m – e Lucrezia Zironi nel K1 500m si giocheranno la medaglia iridata.

