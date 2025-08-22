Due persone accoltellate, arrestato l’aggressore

Gli agenti della Polizia sono intervenuti ieri sera in viale Mecenate all’angolo con via Ovidio a Milano dove erano state segnalate due persone accoltellate. Le hanno trovate: si trattava di un peruviano di 55 anni, seriamente ferito all’addome e di un tunisino di 38 in condizioni meno gravi. Il loro aggressore, un altro peruviano, di 55 anni, è stato arrestato per lesioni aggravate. Era con una donna ucraina e i due le avevano rivolto apprezzamenti non graditi, da qui l’accoltellamento. L’intervento della Polizia ha portato anche alla cattura di un egiziano di 20 anni che si trovava nei pressi. E’ stato riconosciuto come l’autore di una rapina, messa a segno con altri, ai danni di un francese di 34 anni che la mattina, alla fermata della metro di Maciachini, era stato aggredito con dello spray urticante e spintonato per strappargli una collana e un bracciale d’oro. Il giovane rapinatore indossava ancora gli stessi abiti che aveva al momento della rapina, ripresa dalla telecamere di sorveglianza. E’ stato quindi arrestato a sua volta