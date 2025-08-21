Tantillo “Musotto viveva per la politica, ha dato lustro alla Sicilia”





PALERMO (ITALPRESS) – “L’ultimo incontro con Musotto è stato in un bar a Pollina: eravamo io, lui e mio figlio e parlammo per ore di politica. Credo che a lui negli ultimi anni sia mancato proprio questo, la politica e l’attività amministrativa: ha vissuto per la politica, amava far del bene alle persone ed è questo il mio più grande ricordo di Musotto”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio comunale di Palermo, Giulio Tantillo, alla camera ardente per rendere omaggio a Francesco Musotto, a Palazzo Comitini. xd8/vbo/mca2