Scoperti 90 lavoratori in nero nel bresciano dalla Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Brescia ha intensificato i controlli contro il lavoro sommerso durante la stagione estiva, con un bilancio che conta 90 lavoratori in nero, 30 irregolarmente assunti e 5 irregolari individuati. Le verifiche hanno portato alla sospensione di 15 attività in diverse aree della provincia, dal lago di Garda alla Val Camonica. Sul Garda: oltre a lavoratori irregolari, sono stati scoperti ricavi non dichiarati per 85mila euro e sequestrati 5 chili di tabacco da narghilè commercializzato illegalmente, insieme a violazioni legate alla vendita di alcol e fumo a minori. Sul lago d’Iseo, un esercente ha accumulato in 15 giorni ben 1.691 mancate emissioni di scontrini fiscali. In un caso è stato contestato anche il reato di caporalato. In Val Camonica le Fiamme Gialle hanno sospeso 8 attività e individuato 41 lavoratori in nero, alcuni dei quali percepivano cassa integrazione o indennità di disoccupazione. Nell’hinterland bresciano, infine, è stata segnalata un’azienda all’Ispettorato del lavoro per l’impiego di personale non registrato