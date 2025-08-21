Netanyahu “Prenderemo il controllo di Gaza, non lasceremo lì Hamas”

ROMA (ITALPRESS) – Israele prenderà il controllo completo di Gaza anche se Hamas accettasse un accordo di cessate il fuoco all’ultimo minuto. Lo afferma il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un’intervista a Sky News Australia.

“Lo faremo comunque. Non c’è mai stato alcun dubbio sul fatto che non lasceremo Hamas lì. Credo che il presidente Trump l’abbia espresso al meglio, dicendo che Hamas deve scomparire da Gaza. E’ come lasciare le SS in Germania. Si sgombera gran parte della Germania, ma si lascia fuori Berlino con le SS e il nucleo nazista”, dice Netanyahu.

“Ma ho detto che questa guerra potrebbe finire oggi. Può finire se Hamas depone le armi e libera i restanti 50 ostaggi, almeno 20 dei quali sono vivi, e questo è il nostro obiettivo – aggiunge -: liberare tutti gli ostaggi, disarmare Hamas, smilitarizzare Gaza e dare un futuro diverso ai suoi abitanti. Si tratta di liberare Gaza, liberarla dalla tirannia di Hamas, liberare Israele e altri dal terrorismo di Hamas, dare a Gaza e a Israele un futuro diverso, e penso che siamo vicini a riuscirci. Naturalmente, ciò significherà conquistare le ultime roccaforti di Hamas, che non dovrebbero essere lì. Lo capiscono tutti”.

Il primo ministro israeliano spiega inoltre di sperare di ampliare gli Accordi di Abramo, stipulati durante il primo mandato del presidente Trump, affidando alle nazioni arabe un ruolo nella sicurezza della regione. “Penso che siamo sul punto di completare questa guerra, una guerra su sette fronti che include l’Iran e i suoi alleati – afferma -. E quando ciò accadrà, penso che avremo grandi opportunità di espandere la pace. Io stesso ho stipulato con il presidente Trump gli Accordi di Abramo, quattro trattati di pace con gli stati arabi che non venivano stipulati da un quarto di secolo, e penso che dopo la nostra vittoria ne avremo molti altri”.

