Maltempo, decine di chiamate ai Vigili del Fuoco

Sono 35 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Milano durante la breve ma violenta ondata di maltempo abbattutasi dopo le 17 di questo pomeriggio sulla città e nell’hinterland a nord ovest del capoluogo lombardo. Altri 25 sono gli interventi da smaltire. Le operazioni di soccorso delle squadre del Comando di via Messina si sono concentrate in particolare nei comuni di Baranzate, Bresso, Rho, Arese e Legnano. Sottopassi allagati e alberi pericolanti gli interventi più ricorrenti ma senza particolari criticità. Il sistema di soccorso tecnico-urgente ha operato con efficacia e tempestività nonostante la violenza della pioggia e del vento.