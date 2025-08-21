Livigno, per le Olimpiadi distruggono i boschi (ed esultano)

Per far spazio alle opere per le Olimpiadi invernali del 2026 stanno squarciando una montagna, a Livigno, ma le dichiarazioni delle autorità grondano di soddisfazione per la colata di cemento che cambeirà per sempre la zona della partenza degl impianti del Mottolino, uno dei due versanti sciistici della valle. “Un parcheggio interrato da 550 posti e la diga più grande e alta d’Europa saranno due degli obbiettivi centrati in vista delle Olimpiadi invernali 2026, un grande dono per i territori che, dopo l’evento internazionale, renderanno Livigno una delle capitali mondiali degli sport alpini”. Il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli (Lega) oggi a Livigno (Sondrio), per un sopralluogo, esprime soddisfazione per lo stato di avanzamento dei lavori in prospettiva delle Olimpiadi Milano – Cortina.

Tra le opere olimpiche, spiega Morelli, “in dirittura di arrivo ci sono la Variante di Tirano, gli allargamenti della Statale 36 , tra Civate, nel Lecchese, e Giussano, in provincia di Monza e Brianza, sulle quali proseguono i lavori e che permetteranno una maggior sicurezza e i ponte Manzoni di Lecco”. “Siamo pronti con le opere principali per i Giochi – ha confermato il commissario di Governo e ad di Simico Fabio Saldini presente all’incontro -. Come da cronoprogramma”. Soddisfazione per l’avanzamento dei lavori è stata espressa anche dal sindaco di Livigno, Remo Galli: “I laghetti in quota garantiranno sempre l’innevamento artificiale delle piste da sci, ma poi rappresenteranno pure un’attrattiva turistica nel rispetto dell’ambiente”. Al sopralluogo ha preso parte pure Luca Moretti, presidente di Apt Livigno.