Furti in appartamento, arrestato in Spagna l’ultimo ricercato di una banda

La Polizia di Stato di Milano, ieri mattina all’aeroporto di Milano Linate, ha preso in consegna un albanese di 36 anni arrestato nei giorni scorsi dalle Autorità Spagnole poiché destinatario di un Mandato di arresto europeo per i reati di associazione per delinquere, furto in abitazione e ricettazione. Il provvedimento, esteso in ambito europeo, era stato emesso nell’ambito di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Milano e coordinata dalla Procura di Milano, conclusasi nel mese di dicembre 2024 con l’arresto di altri due albanesi accusati degli stessi reati. L’indagine aveva preso il via dall’individuazione di un’auto di grossa cilindrata, poi risultata rubata, che è stata utilizzata dagli indagati per i loro spostamenti. Sono almeno dodici i furti contestati al gruppo nel solo mese di novembre 2024, grazie ai servizi di osservazione e all’analisi delle conversazioni ambientali intercettate sulle autovetture in uso agli indagati. A dicembre 2024 i poliziotti della Squadra Mobile di Milano avevamo rintracciato due dei componenti del gruppo in provincia di Monza Brianza. Il terzo indagato, invece, era riuscito a darsi alla fuga, rendendosi irreperibile per oltre otto mesi fino alla sua cattura in Spagna. Dopo la notifica da parte della Polizia di Frontiera di Milano-Linate dell’ordinanza di custodia cautelare l’arrestato è stato portato nella Casa Circondariale di Monza.