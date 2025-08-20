Scontro in bici contro l’auto del collega, muore in ospedale

A perdere la vita Farrukh Muhamed Shash, 33 anni, originario del Pakistan e dipendente di un resort di lusso. Tra i primi a soccorrerlo un medico straniero in vacanza sul Garda, che gli ha praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo dei sanitari.

Di
Alberto Lazzari
-
0
245

Era caduto dalla bici dopo uno scontro contro l’auto di un collega. A 24 ore dal ricovero in ospedale a Brescia è morto Farrukh Muhamed Shash, 33 anni, originario del Pakistan e dipendente del resort di lusso Lefay. L’uomo era rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un grave incidente a Navazzo di Gargnano, vicino al lago di Garda, dove la sua bicicletta a pedalata assistita si è scontrata frontalmente con un’auto guidata da un collega 23enne del Veneto. Tra i primi a soccorrerlo un medico straniero in vacanza sul Garda, che gli ha praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei sanitari. Sul posto anche residenti, turisti e colleghi del resort.

