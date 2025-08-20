Mantova Summer Festival: dal 27/8 a Palazzo Te

Manca solo una settimana al ritorno del MANTOVA SUMMER FESTIVAL, la grande kermesse di musica e spettacoli dal vivo, organizzata da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova, all’esedra di Palazzo Te.

Tra i festival estivi più attesi e maggiormente riconosciuti per la peculiare capacità di coniugare una programmazione di eccellenze in contesti esclusivi, in cui l’arte, la cultura e la storia si intrecciano con la musica e gli spettacoli di prestigio, il Mantova Summer Festival, dopo gli appuntamenti di luglio in Piazza Sordello, dà il via alla sua seconda parte che si svolge, come da tradizione, nel giardino dell’esedra di Palazzo Te, capolavoro del Rinascimento italiano, progettato da Giulio Romano di cui, proprio quest’anno, si celebrano i cinquecento anni.

Sono otto gli spettacoli in programma che, dal 27 agosto al 3 settembre, illumineranno il palco nel suggestivo e avvolgente scenario dell’abbraccio dell’esedra.

Il 27 agosto, si aprirà con WILLIE PEYOTE a Mantova per una tappa del “GRAZIE MA NO GRAZIE TOUR – ESTATE 2025”, la serie di date che porterà questa estate il cantautore torinese e la sua band in giro per tutta l’Italia per festeggiare l’uscita del suo ultimo album “SULLA RIVA DEL FIUME”. “GRAZIE MA NO GRAZIE TOUR – ESTATE 2025” sarà anche un’occasione speciale per i fan di Willie per festeggiare un anniversario importante: i 10 anni dalla pubblicazione del disco “EDUCAZIONE SABAUDA”, album fondamentale per la vita personale e artistica di Guglielmo Bruno (il vero nome di Willie Peyote).

Il 28 agosto, Gianluca Gotto porterà sul prestigioso palco dei giardini di Palazzo Te,“Le Tre Vie del BenEssere”, un nuovo incontro-spettacolo dedicato alla “scienza della vita”: l’Ayurveda. Dopo il successo della precedente tournée, Gianluca Gotto torna sul palco con un nuovo talk alla scoperta della “ scienza della vita ”, l’Ayurveda, l’antichissimo sistema di conoscenze che insegna a prevenire e curare i malesseri del corpo, della mente e dello spirito. In un’epoca segnata dalla frenesia e dallo stress, questa millenaria saggezza indiana offre strumenti pratici per ritrovare equilibrio e benessere, a partire da un principio fondamentale: conoscere sé stessi e vivere in armonia con la propria natura. Più di un semplice evento, sarà un’occasione di ispirazione, condivisione e crescita personale.

Il 29 agosto, sul palco un grande ritorno: MASSIMO RANIERI per una tappa del tour “Tutti i sogni Ancora in volo”, ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri. Un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti sia inediti che di vita privata. Anche questa volta sul palco sarà presente un Massimo Ranieri al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso.

Il 30 agosto, DIODATO a Mantova con il suo nuovo intenso spettacolo. Reduce del successo del suo primo tour teatrale tutto sold out, incluso un appuntamento al Teatro Sociale di Mantova, il cantautore farà tappa al Mantova Summer Festival, nella straordinaria cornice dell’esedra di Palazzo Te.

Il 31 agosto, un altro attesissimo nome, indiscutibile protagonista del 2025, LUCIO CORSI. Un evento attesissimo, che ha già fatto registrare il tutto esaurito da settimane. Il concerto vedrà in apertura di serata FILIPPO DALLINFERNO.

Settembre inizia con la musica di CRISTIANO DE ANDRÉ, che sarà a Palazzo Te il 1° settembre. Con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF ESTATE 2025” Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.

Il 2 settembre, una delle più belle e iconiche voci femminili italiane, FIORELLA MANNOIA, salirà sul palco dell’Esedra di Palazzo Te con “Fiorella Sinfonica-Live con Orchestra”. Accompagnata ancora una volta dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis, la straordinaria e potente voce di Fiorella incontra gli incredibili arrangiamenti orchestrali dei suoi più grandi successi sotto i cieli stellati delle più importanti arene estive di tutta Italia. Non mancheranno in scaletta anche brani più recenti come Disobbedire, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso 29 novembre (Oyà/Columbia Records/Sony Music). Un disco che racchiude 9 canzoni – alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona – che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale.

Chiude il 3 settembre il Mantova Summer Festival 2025, un’altra delle voci più iconiche della scena musicale internazionale, TONY HADLEY che torna in tour in Italia in estate con “Tony Hadley 45”, una serie di concerti che celebrano un traguardo straordinario: quarantacinque anni di carriera. Un viaggio lungo decenni, segnato da successi, esibizioni in tutto il mondo e da una voce inconfondibile che continua a emozionare intere generazioni.

Per tutte le informazioni per il Mantova Summer Festival sono disponibili al sito www. mantovasummerfestival.it.