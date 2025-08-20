Maltempo, evacuata comunità a Milano

Sono cadute forti piogge su Milano dalle 2 di questa notte: quasi 50 millimetri in due ore. Il Lambro in due ore è salito di 1,70 metri in via Feltre, dove è stata disposta l’evacuazione della comunità Ceas (Centro ambrosiano di solidarietà). Lo fa sapere sui suoi social l’assessore alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli. A Ponte Lambro è stata attivata la chiusura di via Vittorini con le paratie mobili perché il fiume è alto. Meno intense le piogge su bacino del Seveso dove è pronta la vasca di laminazione ma non è ancora stata attivata.