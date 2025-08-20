Facebook rimuove il gruppo “Mia moglie”

“Abbiamo rimosso il Gruppo Facebook Mia Moglie per violazione delle nostre policy contro lo sfruttamento sessuale di adulti”. Lo afferma un portavoce di Meta.

“Non consentiamo contenuti che minacciano o promuovono violenza sessuale, abusi sessuali o sfruttamento sessuale sulle nostre piattaforme – aggiunge – Se veniamo a conoscenza di contenuti che incitano o sostengono lo stupro, possiamo disabilitare i gruppi e gli account che li pubblicano e condividere queste informazioni con le forze dell’ordine”. Il gruppo, al quale erano iscritte oltre 32 mila persone, condivideva foto intime delle rispettive consorti ed era stato segnalato da un’associazione.