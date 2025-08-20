Arrestata la madre di due ragazzini rom che hanno travolto e ucciso Cecilia De Astis. Il figlio guidava l’auto pirata

E' stata fermata la madre del minore alla guida dell'auto rubata che ha falciato la donna a Milano; doveva scontare un cumulo di pena di 3 anni e 10 mesi per furto. Aveva addosso preziosi rubati.

E’ stata arrestata oggi Paola Soulejmanovic 33 anni, madre di due dei quattro ragazzini rom (uno il tredicenne alla guida) che si trovavano sull’auto che travolto e ucciso Cecilia De Astis lo scorso 11 agosto a Milano. La donna è stata bloccata dalla polizia locale all’interno dei giardini in viale Cermenate e portata in carcere a San Vittore per un cumulo pena da scontare di 3 anni e 10 mesi. Si tratta di furti commessi dal 2017 al 2019. Addosso aveva oltre 130 grammi in monili d’oro e oltre 1500 euro in contanti. E’ stata anche denunciata per ricettazione.

