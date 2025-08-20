Appicca incendio a Malpensa e prende a martellate i monitor dei check-in

Si tratta di un 28enne del Mali l'uomo che oggi presso il Terminal 1 dello scalo in provincia di Varese ha provocato vari danni nella zona partenze tra i banchi del check-in 12 e 13.

Un ventottenne originario del Mali ha dato in escandescenza questa mattina al terminal 1 dell’aeroporto milanese di Malpensa dove ha appiccato un incendio a un cestino della spazzatura provocando alte fiamme nei pressi del banco check-in 12 e 13, provocando paura e allarme fra i passeggeri. L’uomo ha anche iniziato a spaccare vari monitor dei check-in con un martello. Bloccato dagli addetti alla sicurezza di Sea, la società che gestisce l’aeroporto, è fermato e poi arrestato dalla Polaria. Nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare il terminal in via precauzionale mentre hanno messo in sicurezza l’area. L’attività dello scalo è poi tornata alla normalità. L’uomo è ora accusato di danneggiamento aggravato. Fino ad ora il ventottenne, che ha una protezione sussidiaria, non aveva mai avuto problemi. Fissato per domani il processo per direttissima.

