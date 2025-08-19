Tg Economia – 19/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– In aumento le entrate tributarie e contributive
– Turismo, cresce il credito alle imprese
– Cina, nei primi 7 mesi del 2025 accelera il trasporto merci su rotaia
– Dichiarazione dei redditi precompilata, istruzioni per l’uso
sat/azn
– In aumento le entrate tributarie e contributive
– Turismo, cresce il credito alle imprese
– Cina, nei primi 7 mesi del 2025 accelera il trasporto merci su rotaia
– Dichiarazione dei redditi precompilata, istruzioni per l’uso
sat/azn