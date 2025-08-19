Incidente sul lavoro nel lodigiano, operaio folgorato

Un operaio di 54 anni è rimasto folgorato mentre stava derattizzando una cabina elettrica. Intervenuti tempestivamente i soccorsi chiamati dal collega dell'uomo.

Alberto Lazzari
Un operaio di 54 anni è rimasto folgorato dopo essere entrato in una cabina elettrica per eseguire un intervento di derattizzazione. L’infortunio sul lavoro è avvenuto a sant’Angelo Lodigiano in viale Piave, appena prima di mezzogiorno. Immediatamente il collega che stava lavorando con lui ha dato l’allarme al 112 e, sul posto, sono arrivati in pochi minuti i carabinieri, i tecnici dell’Ats e il soccorso sanitario con l’eliambulanza, per il trasporto del cinquantaquattrenne in ospedale.

