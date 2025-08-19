I cani nel rifugio fanno rumore, Enpa condannata

Una vicina di un rifugio per cani abbandonati si era lamentata per i latrati dei cani e ora una sentenza del Tribunale le ha dato ragione. Protagonista della vicenda la Struttura zoofila di Montagna in Valtellina (Sondrio) gestita da Enpa. La giudice monocratica ha condannato Enpa “a portare da 16 a 5 i box attivi per i cani“. Una misura urgente, contro la quale Sara Plozza, presidente della sezione provinciale di Sondrio, ha depositato oggi al Collegio dei giudici di Sondrio un reclamo. “Un rifugio per cani non è solo un ricovero: è una casa, un presidio sociale. In particolare nei mesi estivi quando cresce il rischio di abbandoni. E c’eravamo da anni in quell’area prima dell’arrivo della denunciante” ha commentato Plozza. Inoltre, aggiunge la presidente provinciale di Enpa, “c’è l’imposizione di una multa giornaliera di 50 euro da corrispondere alla vicina, per ogni giorno di mancato rispetto della misura“. Enpa dovrà anche realizzare anche una barriera fonoassorbente.

La vicenda giudiziaria ha inizio nel 2022, quando “una vicina della struttura denuncia il disturbo provocato – a suo dire – dall’abbaiare dei cani, che le avrebbe reso impossibile riposare e vivere serenamente nella propria abitazione“. Il giudice ha imposto la riduzione immediata degli animali presenti. Decisione che Plozza definisce “ingiusta e sproporzionata. Dove dovremmo collocare gli altri cani in pieno agosto, con i rifugi stracolmi a causa dell’aumento estivo degli abbandoni?“.